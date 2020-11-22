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    Antalya derbisinin kazananı Alanyaspor oldu

    Antalya derbisinin kazananı Alanyaspor oldu

    Süper Lig'de oynanan Akdeniz derbisinde, Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller, Salih Uçan ve Berkan Kutlu'dan geldi. Alanyaspor böylelikle 1 maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 21:22
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 21:23
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    Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

    Antalya derbisinin kazananı 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

    Alanyaspor'un golleri 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

    Antalyaspor'da Hakan Özmert, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    YENİLGİSİZ LİDER DURUMDA

    Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 20'ye çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

    Antalyaspor ise 9 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.

    Bir maçı eksik olan Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

    Antalyaspor ise aynı haftada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

    Antalya derbisinin kazananı Alanyaspor oldu #1

    Antalya derbisinin kazananı Alanyaspor oldu #2

    Antalya derbisinin kazananı Alanyaspor oldu #3

    SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN PUAN DURUMU

    Öte yandan Alanyaspor, bir maç eksiğine rağmen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesi sonrası puan durumu şekillendi.

    İşte Süper Lig'de 9. haftanın puan durumu şu şekilde...

    Antalya derbisinin kazananı Alanyaspor oldu #4

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