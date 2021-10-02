Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından hakemlere sitemde bulunan Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Artık isyan noktasına geldik, federasyon bu işe bir çare bulsun" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Hakemin düdüğüyle başlayan karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Adana Demirspor'da Mario Balotelli attığı golle takımını skoru 0-1'a getirdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Antalyaspor'da 59. dakikada Bünyamin Balcı topu ağlara göndererek, skoru eşitledi. Yenilen golden sonra hücum hattında görülen konuk ekipte, Matias Vargas 79. dakikada attığı golle takımını ipten aldı.

FEDERASYONU TOPA TUTTU

Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar hakem kararlarını çok sert eleştirdi.

Basın mensuplarına demeçlerde bulunan Bahar, kulüp olarak hakemleri konuşmak istemediklerini vurguladı.

"ARTIK İSYAN NOKTASINDAYIZ"

Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler veriliyor diyerek sitemlerde bulunan Bahar, "Yüzde yüz faul olan bir pozisyonda hakem kararsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Federasyon buna bir çare bulsun. Yoruluyoruz burada" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Asbaşkanı: Artık isyan noktasındayız VİDEO