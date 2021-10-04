Antalyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını kamuoyuna bildirdi.

Sezona istediği performansla başlayamayan Fraport TAV Antalyaspor cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

"ERSUN YANAL'A KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." notu düşüldü.

ANTALYASPOR 8 PUANLA 13. SIRADA YER ALIYOR

Süper Lig'de ilk 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Anyalyaspor, 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

Son olarak Ersun Yanal, Adana Demirspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı bu değildi. Oyuncularım ikinci yarı iyi tepki gösterdi. Çizgiyi geçemediğiniz zaman haksızsınız. Biz de bu akşam çizgiyi geçemedik. Yediğimiz ilk gole gelince şaka gibi gerçekten. Ayıp!" ifadelerini kullanmıştı.



