Antalyaspor'dan Sergen Yalçın'a yanıt: Keyfimizden yerde yatıyoruz

Antalyaspor kulübü, maç sonu Antalyasporlu oyuncuları eleştiren Sergen Yalçın'a cevap verdi.

Süper Lig'in 23. haftasında, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Antalyasporlu oyuncuları eleştirmişti. Yalçın açıklamasında, "1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

ANTALYASPOR'DAN YANIT GELDİ

Sergen Yalçın'ın yaptığı eleştiriye cevap veren Antalyaspor, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kırmızı beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda Josef de Souza ile hava topu mücadelesine giren Hakan Özmert'in fotoğrafları paylaşıldı ve "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.