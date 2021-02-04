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    Antalyaspor'dan Sergen Yalçın'a yanıt: Keyfimizden yerde yatıyoruz

    Antalyaspor'dan Sergen Yalçın'a yanıt: Keyfimizden yerde yatıyoruz

    Antalyaspor kulübü, maç sonu Antalyasporlu oyuncuları eleştiren Sergen Yalçın'a cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 02:06
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    Süper Lig'in 23. haftasında, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Antalyasporlu oyuncuları eleştirmişti. Yalçın açıklamasında, "1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

    Antalyaspor dan Sergen Yalçın a yanıt: Keyfimizden yerde yatıyoruz #1

    ANTALYASPOR'DAN YANIT GELDİ

    Sergen Yalçın'ın yaptığı eleştiriye cevap veren Antalyaspor, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Kırmızı beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda Josef de Souza ile hava topu mücadelesine giren Hakan Özmert'in fotoğrafları paylaşıldı ve "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

    Antalyaspor dan Sergen Yalçın a yanıt: Keyfimizden yerde yatıyoruz #2

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