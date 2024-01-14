Antalyasporlu Jehezkel'den skandal sevinç! Kadro dışı bırakıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim'in 100. günü yazısı ile fotoğraf verdi. Skandalın ardından Antalyaspor Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini duyurdu.

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Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un 2. dakikada bulduğu gole Antalyaspor, 68. dakikada yanıt verdi.

Sevinci tepki çekti

68. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Jehezkel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skorunu belirleyen gol geldi.

Ancak golden çok Jehezkel'in yaptığı gol sevinci konuşuldu.

İsrail propagandası yaptı

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği işgalci İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle fotoğraf verdi.

Tepki çekti

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

Kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor yaşanan skandalın ardından kamuoyuna açıklama yaptı ve Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini duyurdu.

Antalyaspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.

Sözleşmesi feshedilecek

Konuyla alakalı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" dedi.

Filistin için saygı duruşunu reddetmişti

Jehezkel daha önce de Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için yapılan saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

8 kez İsrail forması giydi

Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Jehezkel, 28 yaşında ve İsrail Milli Takım oyuncusu.

İsrail takımlarından Hapoel Beer Sheva'dan 850 bin euro bonservisle alınan oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 6 gol attı 3 de asist yaptı.

Jehezkel, İsrail Milli Takımı'nda ise 8 kez forma giymişti.