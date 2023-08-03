Arda Güler antrenmanlara başladı: Arka fonda çalan şarkıya dikkat Real Madrid'e transfer olduktan sakatlık geçiren yıldız futbolcu Arda Güler bireysel antrenmanlara başladı. Güler antrenmanlarına Öykü Gürman'ın seslendirdiği 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısı eşliğinde devam ediyor.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e sattığı Arda Güler, İspanya'ya gittiği ilk günden itibaren gündemden düşmemişti.

Antrenmanda gösterdiği performansla tüm İspanya'nın radarına giren genç yıldız antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Arda Güler'in antrenman sırasında iç menisküsü yırtılmıştı.

Madrid'e döndü

18 yaşındaki futbolcu ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e geri dönmek zorunda kalmıştı.

Sakatlığın ardından genç yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de yaptığı açıklamada Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Çalışmalara başladı

Kısa bir süre sonra Arda Güler takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Takım arkadaşı paylaştı

Genç yıldız, bireysel çalışmalara başladığı bir video takım arkadaşı Daniel Ceballos Fernandez sosyal medya hesabından paylaştı.

Öykü Gürman'ın şarkısıyla antrenman yaptı

Görüntülerde Arda Güler ve yardımcı antrenörüyle Öykü Gürman’ın 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısı eşliğinde çalıştığı görüldü.