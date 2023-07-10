Arda Güler tatilini yarıda kesti: Tesislere herkesten önce gitti Real Madrid'in çiçeği burnunda genç yıldızı Arda Güler, sezon öncesi çalışmalarına katılmak için tatilini yarıda kesti ve herkesten önce tesise gitti. Arda'nın fotoğrafını alıntılayan Batuhan Karadeniz ise 'Aynı ben' yorumunda bulundu.

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Genç yıldızımız Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e imzayı attı...

Bir rüyayı gerçekleştiren Arda, toplamda 30 milyon euro bedelle Los Galacticos'a transfer oldu.

Arda Güler, böylelikle en pahalı satış olarak Türk futbol tarihine geçti.

24 numaralı formasıyla poz

Transfer duyurusu sonrası Arda için bir de imza töreni düzenlendi.

Real Madrid Başkanı başkan Florentino Perez ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla kameralara poz verdi.

Tatilini yarıda kesti

Arda bu kez de yaptığı fedakarlıkla gündemde.

Genç yıldızımız, takımın sezon öncesi çalışmalarına katılmak için kendisine verilen tatili yarıda kesti.

Tesislere herkesten önce gitti

Genç yıldız, dünya devinin Valdebebas'taki tesislerine herkesten önce gitti.

Arda Güler bugün ise takım arkadaşlarıyla ilk kez tanışacak.

Öte yandan tesislere herkesten önce giden Arda Güler'in fotoğrafı eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından paylaşıldı.

Batuhan Karadeniz paylaştı: Aynı ben...

Futbol oynadığı dönemde saha içindeki performansından çok saha dışındaki hayatıyla gündem olan yetenekli isim, Arda'nın tesislere girdiği fotoğrafı paylaşım 'Aynı ben' yorumunda bulundu.

Karadeniz paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.