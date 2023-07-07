Arda Güler'in basın toplantısındaki Türkçe hassasiyeti İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, düzenlenen imza töreninde sorulara İngilizce yerine Türkçe yanıt vermesi dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Bir rüya gerçeğe dönüştü...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyolların dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Genç Arda, düzenlenen törenle kendisini 6 yıllığına Real Madridli yapan sözleşmeyi imzaladı.

Arda Güler için Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi.

Arda'nın Türkçe hassasiyeti dikkat çekti

Düzenlenen imza törenine Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılırken, genç yıldızın 'Türkçe' kararı dikkat çekti.

Toplantıya birçok İspanyol gazeteci de akın ederken Arda Güler'in, toplantı öncesi yetkililere İngilizce bilmesine rağmen sorulara Türkçe olarak yanıt vermek istediğini belirttiği öğrenildi.

"İngilizce biliyor ama kendisi Türkçe konuşmak istiyor"

Çevirmen, toplantı öncesi "Basın toplantısına hoş geldiniz, İngilizce biliyor ama kendisi Türkçe konuşmak istiyor, sorularınıza Türkçe olarak yanıt verecek. Sorularınızı İspanyolca olarak sorarsanız kendisine tercüme edilecek ve Arda da sorularınıza cevap verecek." şeklinde bir uyarıda bulundu.

O anlar böyle görüntülendi.