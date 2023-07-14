Arda Turan: Hedefim Galatasaray teknik direktörü olmak Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ın çocukluk sevdası olduğunu belirterek, hayalinin Galatasaray'ı çalıştırmak olduğunu ifade etti.

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Son olarak Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Arda Turan, profesyonel futbol kariyerini geçtiğimiz sezon noktalamıştı.

Aktif futbol kariyerini noktalayan Arda Turan zaman kaybetmeden teknik direktörlük konusunda ilk adımlarını attı.

Eyüpspor ile sözleşme imzaladı

Bu kapsamda Arda Turan 1.Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor ile nisan ayında 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımda yaşanan düşüşe rağmen Arda Turan takımını toplayarak play-off'a kalma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in kapısından döndü

Play-off ilk turunda Sakaryaspor'u eleyen Eyüpspor daha sonraki turda Bodrumspor'a elenerek Süper Lig şansını bir sonraki seneye bıraktı.

İlk teknik direktörlük deneyimi olmasına başarılı bir performans sergileyen Arda Turan, Eyüpspor ile önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Tivibu Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray çocukluk sevdam"

Burada özel açıklamalarda bulunan Arda Turan, Galatasaray'ın çocukluk sevdası olduğunu ifade etti.

"Hayalim Galatasaray'ı çalıştırmak"

Galatasaray'a teknik direktör olma hayalinin sürdüğünü belirten Turan şu ifadeleri kullandı:

Ben Galatasaraylıyım, çocukluk sevdam. Benim her zaman Galatasaray teknik direktörlüğü gibi bir hayalim var. Ama Okan ağabey gibi büyüklerimiz çok başarılı olacak ki bu fırsatlar bize daha iyi gelsin. Sıramızı uygun zamanda bekliyor olacağız. Ben ülkemin milli takımını, Galatasaray'ı da çok çalıştırmak isterim. Ama daha sonra hayalim Atletico Madrid'i, Barcelona'yı çalıştırmak.

"Dünyadaki en büyük teknik direktörlerle çalıştım"

Arda Turan'ın verdiği özel demeçten öne çıkan satır başları şu şekilde:

Oyuncu olarak, Türk futbol tarihinde ilklere imza attığımı düşünüyorum. Teknik direktör olarak da böyle hayalim var. Dünyadaki en büyük teknik direktörlerle çalıştım. Kolay bir şey değil ama 24 saat burada çalışmaya çalışıyoruz. Her türlü teknolojiden yararlanmaya çalışıyoruz. Yapabileceğime inanıyorum. Ne olacağını zaman gösterecek.

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