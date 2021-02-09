Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olayları gerekçe göstererek Arda Turan'ı ve Fenerbahçe'yi PFDK'ya sev etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı.

Ligin 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbi mücadelesi sonrası, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan müsabakadaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE’DE PFDK’YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, sarı-lacivertli kulübü saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, kulüp görevlilerinden Selçuk Şahin'i de hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ile talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk ettiği belirtildi.

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