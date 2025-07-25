Arda Turan'ın güzel muhabirle göz teması kurmama çabası dikkat çekti

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.
Müsabakanın ardından kulüp kanalında Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'ya röportaj veren Arda Turan'ın güzel muhabirle göz göze gelmekten kaçındığı görüldü.
"ASLIHAN'DAN ÇEKİNDİ"
Sosyal medya kullanıcıları Arda Turan'ın bu davranışını eşi Aslıhan Doğan'a bağladı.
"Aslıhan'dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.
İLK KEZ YAŞANMADI
Arda Turan'ın geçtiğimiz hafta kulüp kanalında verdiği röportaj sırasında yaptığı hareketler de dikkatlerden kaçmamıştı.
Arda Turan'ın göz teması kurmadan demeç vermesi çokça paylaşılmıştı.