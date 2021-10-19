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- Arsenal son dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı
Arsenal son dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 01:39
- Güncelleme : 19.10.2021 - 02:01
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal evinde Crystal Palace'ı ağırladı.
Maça hızlı başlayan Arsenal, Aubemayang'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının tek golle bittiği karşılaşmada ikinci yarının 50. dakikasında deplasman ekibi Benteke'nin golüyle skoru eşitledi.
SON DAKİKA GELEN GOL VİERA'YI YIKTI
Golden sonra ataklarına hız veren Crystal Palace'da Edouard, 75. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın devam ettiği sırada tribünde bulunan taraftarlar, kötü futbol sergilediklerini düşündüğü Arsenal oyuncularını, ıslıklayarak protesto etti.
Arsenal, 90+5'de kornerden gelen karambolün ardından Lacazette'nin golüyle beraberliği yakalarken, deplasman ekibinin teknik direktörü Patrick Viera, üzüntüden dizlerinin üzerine çöktü.
Maçın 2-2 bitmesinin ardından Arsenal puanını 11'e çıkararak 12. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 8 puanla 14. sırada bulunuyor.