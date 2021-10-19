Euro
10.8563
0.05%
Dolar
9.3404
0.1%
Altın
529.68
-0.02%
Borsa
1.418
0.58%
Bitcoin
579.628
1.54%
EXEN Coin
20.61
3.05%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Arsenal son dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı

    Arsenal son dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı

    Evinde Crystal Palace'ı ağırlayan Arsenal, 90+5'de bulduğu golle beraberliğe razı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 01:39
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 02:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal evinde Crystal Palace'ı ağırladı.

    Maça hızlı başlayan Arsenal, Aubemayang'ın golüyle 1-0 öne geçti.

    İlk yarının tek golle bittiği karşılaşmada ikinci yarının 50. dakikasında deplasman ekibi Benteke'nin golüyle skoru eşitledi.

    Arsenal son dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı #1

    SON DAKİKA GELEN GOL VİERA'YI YIKTI

    Golden sonra ataklarına hız veren Crystal Palace'da Edouard, 75. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın devam ettiği sırada tribünde bulunan taraftarlar, kötü futbol sergilediklerini düşündüğü Arsenal oyuncularını, ıslıklayarak protesto etti.

    Arsenal, 90+5'de kornerden gelen karambolün ardından Lacazette'nin golüyle beraberliği yakalarken, deplasman ekibinin teknik direktörü Patrick Viera, üzüntüden dizlerinin üzerine çöktü.

    Maçın 2-2 bitmesinin ardından Arsenal puanını 11'e çıkararak 12. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 8 puanla 14. sırada bulunuyor.

    Arsenal son dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı #2

    Arsenal son dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı #3

    Arsenal son dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir