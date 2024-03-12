Arsenal'den anlamlı hareket! Stadyuma ibadet odası yaptırıldı

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İngiltere'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'den anlamlı bir hareket geldi.
İslam dünyası Ramazan ayını geçirirken İngiliz kulübünün yaptığı hareket tüm kesimler tarafından takdirle karşılandı.
İbadet odası inşa edildi
Arsenal, Emirates Stadyumu'nda futbolcular için bir ibadet odası inşa etti.
Elneny açılışını yaptı
Odanın açılışını bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny yaptı.
Açıklama yaptı
Elneny açılışta yaptığı açıklamada, "Düşünmek ve dua etmek için böyle bir alana sahip olmak oyuncuların hayatlarını değiştirecek" dedi.
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