Arsenal'den anlamlı hareket! Stadyuma ibadet odası yaptırıldı Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny, İngiltere'nin başkenti Londra'da Arsenal Futbol Kulübü'nün Emirates Stadyumu'nda ibadethane açılışı gerçekleştirdi.

ensonhaber.com

İngiltere'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'den anlamlı bir hareket geldi.

İslam dünyası Ramazan ayını geçirirken İngiliz kulübünün yaptığı hareket tüm kesimler tarafından takdirle karşılandı.

İbadet odası inşa edildi

Arsenal, Emirates Stadyumu'nda futbolcular için bir ibadet odası inşa etti.

Elneny açılışını yaptı

Odanın açılışını bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny yaptı.

Açıklama yaptı

Elneny açılışta yaptığı açıklamada, "Düşünmek ve dua etmek için böyle bir alana sahip olmak oyuncuların hayatlarını değiştirecek" dedi.