Arsene Wenger 3 yıl sonra teknik direktörlüğe geri dönüyor

Arsene Wenger, Suudi Arabistan'da düzenlenecek futbol maçlarının gösteri karşılaşmasında teknik direktörlük yapacak.

22 yıl İngiliz kulübü Arsenal'ın hocalığını yaparak futbol camiasında eşine az rastlanan bir kariyere sahip olan Arsene Wenger, bir maçlığına kulübeye geri dönüyor.

Suudi Arabistan Eğlence Kurumu Başkanı Turki al-Sheikh, gösteri karşılaşması için Wenger ile anlaştıklarını Twitter hesabından duyurdu.

Suudi Arabistan'ın en büyük iki kulübü Al Hilal ile Al Nassr'dan oluşan bir karma takım Ocak 2022'de Paris Saint-Germain ile tek maçlık bir turnuvada karşılaşacak ve Arsene Wenger de karma takımın teknik direktörü olarak Paris ekibine karşı görev alacak.

MAÇLAR 5 AY SÜRECEK

"Riyad Sezonu Kupası" adıyla düzenlenecek futbol maçı, ekim ayından 2022'nin mart ayına kadar sürecek Riyad Sezonu 2021 festivali kapsamında oynanacak. Başkent Riyad'daki müsabakanın, 2022'nin ocak ayının üçüncü haftası yapılması planlanıyor.

'MARADONA KUPASI' İSİMLİ MAÇ DÜZENLENECEK

Festival süresince ayrıca geçen yıl hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın onuruna, 'Maradona Kupası' isimli bir maç daha düzenlenecek. 25 Kasım'daki özel maçta İspanya'nın Barcelona ve Arjantin'in Boca Juniors takımları karşılaşacak.

Fransa'nın Nancy ve Monaco, Japonya'nın Nagoya Grampus Eight takımlarını çalıştırmasının ardından Arsenal'de 1996-2018 arası aralıksız 22 yıl teknik direktörlük yapan Wenger, bu süreçte 3 Premier Lig ve 7 İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Emekli teknik adam, 2019'un kasım ayından beri FIFA'da küresel futbol gelişim direktörü olarak görev yapıyor.