96. Gazi Koşusu ne zaman? 2022 Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

96. Gazi Koşusu ne zaman? 2022 Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

At yarışı meraklıları, 96. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki 2022 Gazi Koşusu ne zaman, hangi gün? İşte tarihi...

At yarışları arasında dört gözle beklenen Gazi Koşusu, bu yıl da heyecanlı anlara sahne olacak.

Bu yıl 96. kez start verecek olan Gazi Koşu'na dair detaylar, ilgilenenler tarafından merakla araştırılıyor.

Gazi Koşusu ilk olarak 10 Haziran 1927 tarihinde düzenlenmiş ve 2 bin metrelik yarışın kazananına 2 bin lira ödül verilmişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 2022 Gazi Koşusu ne zaman sorusu yarış severler tarafından merak ediliyor.

Peki, 96. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gazi Koşusu nerede yapılacak? Gazi Koşusu ödülü ne, kaç TL? İşte detaylar...

Gazi Koşusu ne zaman 2022?

İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda gerçekleşecek 2022 Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü koşulacak.

Gazi Koşusu ödülü

2400 metre çim pistte gerçekleşen Gazi Koşusu’nun kazananına 2 milyon 500 bin TL ödül verilecek.