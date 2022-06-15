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- 96. Gazi Koşusu ne zaman? 2022 Gazi Koşusu tarihi ve ödülü
96. Gazi Koşusu ne zaman? 2022 Gazi Koşusu tarihi ve ödülü
- Haber Merkezi
- 15.06.2022 - 13:14
At yarışları arasında dört gözle beklenen Gazi Koşusu, bu yıl da heyecanlı anlara sahne olacak.
Bu yıl 96. kez start verecek olan Gazi Koşu'na dair detaylar, ilgilenenler tarafından merakla araştırılıyor.
Gazi Koşusu ilk olarak 10 Haziran 1927 tarihinde düzenlenmiş ve 2 bin metrelik yarışın kazananına 2 bin lira ödül verilmişti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 2022 Gazi Koşusu ne zaman sorusu yarış severler tarafından merak ediliyor.
Peki, 96. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gazi Koşusu nerede yapılacak? Gazi Koşusu ödülü ne, kaç TL? İşte detaylar...
Gazi Koşusu ne zaman 2022?
İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda gerçekleşecek 2022 Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü koşulacak.
Gazi Koşusu ödülü
2400 metre çim pistte gerçekleşen Gazi Koşusu’nun kazananına 2 milyon 500 bin TL ödül verilecek.