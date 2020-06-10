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At yarışları yeniden başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen at yarışları tekrar başladı.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 15:42
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle spor branşları bir süredir faaliyetlerini askıya almıştı.
TJK da yaşanan gelişmeler nedeniyle 20 Mart'ta at yarışlarına ara verdiğini açıklamıştı.
82 GÜN SONRA BAŞLADI
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte at yarışları da 82 gün sonra bugün gerçekleştirilen koşularla yeniden başladı.
Hem İstanbul’da hem Elazığ hipodromunda yarışlar yeniden start aldı.