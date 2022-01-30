At yarışlarında saatler değişti! At yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Türkiye Jokey Kulübü, 31 Ocak 2022 Pazartesi gününden (dahil) itibaren Antalya ve Bursa Hipodromlarında 6'lı Ganyanların saatinin değiştirildiğini duyurdu. Peki, At yarışları saat kaçta başlayacak?

At yarışları bazı insanların severek takip ettiği ve yarışlara dair iddiaya girdiği heyecanlı alanlardan birisi.

Bu heyecanlı karşılaşmaları takip etmek isteyen ve at yarışı oynayanlar, yarışın zaman ve saat detaylarını merak ediyor.

Özellikle at yarışını yerinde takip etmek isteyenler, "At yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Türkiye Jokey Kulübü, 31 Ocak 2022 Pazartesi gününden (dahil) itibaren Antalya ve Bursa Hipodromlarında 6'lı Ganyanların saatinin değiştirildiğini duyurdu.

Peki, At yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte at yarışlarının yeni saati...

AT YARIŞLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gündüzlerin uzaması nedeni ile, 31 Ocak 2022 Pazartesi gününden (dahil) itibaren Antalya ve Bursa Hipodromlarında 6'lı Ganyan başlama saati değişiyor. Buna göre söz konusu hipodromlarda 6'lı Ganyan saat 15.00’te başlayacak.

Diğer hipodromlardaki 6'lı Ganyan başlama saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.