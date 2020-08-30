94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı

94. Gazi Koşusu'nu 1 numaralı Call To Victory, jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. Çelik, bu sonuçla birlikte üst üste 6. kez Gazi'yi kazanarak kendi rekorunu geliştirdi.

94. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory kazandı.

Üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik, elinde tuttuğu rekoru geliştirdi.

"KLASİK DEĞİLİM"

Koşunun ardından açıklama yapan Ahmet Çelik "Ben hiçbir zaman klasik değilim. Klasik olduğum zaman, kaybettiğim zamandır. Strateji değiştirdim. Eski yerlerime çok talip vardı, ben oraları bıraktım, 'Alın sizin olsun' dedim. Bir gün geçileceğiz ama ne zaman olur, bilemiyorum." dedi.

AHMET ÇELİK'İN KAZANDIĞI YARIŞLAR

Jokey Ahmet Çelik 2015 yılından bu yana yapılan tüm Gazi'leri kazanarak kırılması güç bir rekora imza atıyor. İşte Çelik'in istatistikleri:

2015 Renk (Gülçin Kundakçı)

2016 Graystorm (Ahmet Güzelocak)

2017 Piano Sonata (Oğuz Yalçın)

2018 Hep Beraber (Veysel Kahraman)

2019 The Last Romance (Melis Kurtel)

2020 Call to Victory (Ayşegül Kurtel)





GAZİ KOŞUSU İLK KEZ SEYİRCİSİZ

Gazi Koşusu'na bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı.

Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi" bu sene seyirciden mahrum düzenlendi.