Jokey Kazım Yıldız hayatını kaybetti

DHA
İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak'ta yaşayan jokey Kazım Yıldız, dün evinde fenalaştı. Mide kanseri olan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanmıştı
Yıldız, Türkiye'nin en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanarak bu ödülü en çok kazanan 5'inci jokey olmuştu.
Yıldız’ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İzmit'teki Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.