Jokey Kazım Yıldız hayatını kaybetti Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanan jokey Kazım Yıldız, yaşadığı İzmit'te mide kanseri nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA

İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak'ta yaşayan jokey Kazım Yıldız, dün evinde fenalaştı. Mide kanseri olan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanmıştı

Yıldız, Türkiye'nin en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanarak bu ödülü en çok kazanan 5'inci jokey olmuştu.

Yıldız’ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İzmit'teki Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

