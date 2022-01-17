Atalanta ve Inter golsüz berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 22. haftasında Inter ile Atalanta 0-0 berabere kaldı.

Serie A'nın zirvesini yakından ilgilendiren maçta lider Inter, 4. sıradaki Atalanta'ya konuk oldu.

İki takımın karşılıklı birçok pozisyon yakaladığı maçta gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 berabere tamamlandı. Atalanta ve Inter birer puana razı oldu.

Bu sonuçla ligde bir maçı eksik Inter 50 puanla, en yakın takipçisi 48 puanlı Milan'ın önünde ilk sırada yer aldı. Atalanta ise bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 42 yaptı ve 4. basamaktaki yerini korudu.

MERİH DEMİRAL VE HAKAN ÇALHANOĞLU BİR ARAYA GELDİ

Bu arada maçta, İtalya'da top koşturan milli futbolcular birbirine karşı mücadele etti. İki milli futbolcu soyunma odasında bir araya gelip hasret giderdiler. Merih Demiral birde twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ev sahibi Atalanta kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti. Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 66. dakikaya kadar forma giydi. Çalhanoğlu, daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

OYNANAN DİĞER MAÇLAR

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle: Sassuolo-Hellas Verona: 2-4, Venezia-Empoli: 1-1, Roma-Cagliari: 1-0. 22. hafta, bugün oynanacak; Bologna-Napoli, Milan-Spezia ve Fiorentina-Genoa müsabakalarıyla tamamlanacak.