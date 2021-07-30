Euro
10.0688
0%
Dolar
8.4719
0.19%
Altın
497.79
0.12%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
333.000
-2.55%
EXEN Coin
24.62
-1.20%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Atletizmde Yasmani Capello, yarı finale yükseldi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale çıktı.
    • AA
    • 30.07.2021 - 06:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Atletizmde Yasmani Capello, yarı finale yükseldi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde millilerimizin müsabakaları devam ediyor.

    Milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde piste çıktı.

    CAPELLO YARI FİNALDE

    Olimpiyat Stadı'nda atletizm yarışlarının ilk gününde piste çıkan ilk Türk sporcu olan Yasmani, serisini 49 saniyelik derecesiyle ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

    Yasmani Capello, yarı final müsabakasına 1 Ağustos Pazar günü çıkacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir