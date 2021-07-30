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- Atletizmde Yasmani Capello, yarı finale yükseldi
Atletizmde Yasmani Capello, yarı finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale çıktı.
- AA
- 30.07.2021 - 06:37
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde millilerimizin müsabakaları devam ediyor.
Milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde piste çıktı.
CAPELLO YARI FİNALDE
Olimpiyat Stadı'nda atletizm yarışlarının ilk gününde piste çıkan ilk Türk sporcu olan Yasmani, serisini 49 saniyelik derecesiyle ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.
Yasmani Capello, yarı final müsabakasına 1 Ağustos Pazar günü çıkacak.