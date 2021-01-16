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Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'da
Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Macar futbolcu, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.
- Haber Merkezi
- 16.01.2021 - 23:20
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai, İstanbul'a geldi. Macar oyuncu 21.45'te Sabiha Gökçen'e iniş yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
19 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST YAPTI
İsmi Bundesliga ekipleriyle de anılan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollo ile çıktığı 19 maçta 3 gol attı, 3 asist yaptı.
Teknik direktör Erol Bulut'un transferini özellikle istediği Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.