Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
272.419
1.92%
EXEN Coin
14.54
17.44%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C
    Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'da

    Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'da

    Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Macar futbolcu, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 23:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai, İstanbul'a geldi. Macar oyuncu 21.45'te Sabiha Gökçen'e iniş yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

    19 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST YAPTI

    İsmi Bundesliga ekipleriyle de anılan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollo ile çıktığı 19 maçta 3 gol attı, 3 asist yaptı.

    Teknik direktör Erol Bulut'un transferini özellikle istediği Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.

    Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul da #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir