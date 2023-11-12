Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını Şahinbey Belediyespor kazandı Şahinbey Belediyesispor, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Polonya'nın Wisla Krakow takımını 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

AA & Ensonhaber

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından İspanya'nın Estepona kasabasında düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finali Francisco Munoz Perez Belediye Stadı'nda oynandı.

Polonya ekibi Wisla Krakow'un 2 ve 12. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçın ilk yarısı temsilcimiz Şahinbey Belediyespor'un 18. dakikadaki golüyle 2-1 tamamlandı.

Şahinbey Belediyespor, Avrupa Şampiyonu oldu

23. dakikada 6 kişi kalan rakibine karşı 43. dakikada skoru eşitleyen Şahinbey Belediyespor, 50+5'inci dakikada kaydettiği golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Şahinbey Belediyespor, 2021'den sonra bir kez daha kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupa bir kez daha Türkiye'de

Böylece 4. defa organize edilen turnuvayı yine bir Türk kulübü kazandı.

Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2022'de ise Etimesgut Belediyespor kaldırmıştı.