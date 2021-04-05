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    Avrupa Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

    Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
    • AA
    • 05.04.2021 - 22:11
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 22:31
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    Avrupa Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

    Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi.

    KOPARMADA BRONZ MADALYA

    Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

    SİLKMEDE 2 ALTIN MADALYA

    Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

    Avrupa Halter Şampiyonası nda Muhammed Furkan Özbek ten 2 altın madalya #1

    Avrupa Halter Şampiyonası nda Muhammed Furkan Özbek ten 2 altın madalya #2

    Avrupa Halter Şampiyonası nda Muhammed Furkan Özbek ten 2 altın madalya #3

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