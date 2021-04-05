Avrupa Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi.

KOPARMADA BRONZ MADALYA

Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

SİLKMEDE 2 ALTIN MADALYA

Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.