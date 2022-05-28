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    Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, kumite finalinde 60 kiloda Eray Şamdan ve kadınlar 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazandı.
    • 28.05.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 18:56
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    Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcularımız rakipleriyle yarıştı.

    Karatede 4 altın madalya

    Milli sporcularımız Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Serap Özçelik Arapoğlu, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

    Karşılaşmada erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı.

    Erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya kazandı.

    Kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalya kazandı.

    Erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya kazandı.

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu altın madalya kazandı VİDEO

    Avrupa Karate Şampiyonası nda 4 altın madalya #1

    Avrupa Karate Şampiyonası nda 4 altın madalya #2


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