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Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya
- 28.05.2022 - 18:40
- Güncelleme : 28.05.2022 - 18:56
Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcularımız rakipleriyle yarıştı.
Karatede 4 altın madalya
Milli sporcularımız Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Serap Özçelik Arapoğlu, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.
Karşılaşmada erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı.
Erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya kazandı.
Kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalya kazandı.
Erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu altın madalya kazandı VİDEO