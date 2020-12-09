Avrupa kupalarında siyahi hakem eksikliği

Dünya kupası ve Afrika ligi maçlarında sıkça rastladığımız siyahi hakemlerin, Avrupa kupalarında olmaması dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi maçında Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan Rumen hakem Sebastian Coltescu, dünya gündemine oturdu.

Avrupa'da yeniden gündeme gelen futbolda ırkçılık tartışmaları, siyahilerin günümüzde hala eşitsizliğe maruz kaldığını ne yazık ki bir kez daha gösterdi.

AVRUPA KUPALARINDA NEDEN SİYAHİ HAKEM YOK?

Fırsat eşitsizliğine maruz kalan siyahilerin, hakemlik görevinde de aynı sorunu yaşadığı ortada. Dünya Kupası'nda ve Afrika kupalarında sıkça gördüğümüz siyahi hakemleri Avrupa kupalarında nedense hiç göremiyoruz.

Dünya'da ırkçılığın en çok yaşandığı bölge olan Avrupa'da, siyahi vatandaşlar halen eşitsizliklere maruz kalıyor.

Avrupa kupalarında siyahi hakemlerin olmaması, nedense dünya basınında hiç yer bulamadı.

"SİYAHİ HAKEM SAYIMIZ SIFIR"

Bu konuyla alakalı Manchester City'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling, geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu.

Avrupa'daki eşitsizliğe atıfta bulunan Sterling, "İngiltere'nin en üst 4 liginde 91 kulüp var ama yalnızca 6 tanesinde siyahi menajer var. Ayrıca, siyahi hakem sayımız sıfır.





"LİG VE FEDERASYON YÖNETİMİNDE BİR TANE BİLE SİYAHİ YOK"

Premier Lig'de 500 civarı oyuncu var ve bunların üçte biri siyahi futbolcular. Ancak, lig ve federasyon yönetiminde bir tane bile siyahi yok.

Antrenör kadrolarına bakın. Oralarda bile siyahi görmek zor." açıklamalarında bulunmuştu.