Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile İspanyol ekibi Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk dakikasında ise duygusal anlar yaşandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Bolu'daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca sessiz kaldı.

TEZAHÜRAT BAŞLADI

Beşiktaş taraftarlar, sessiz kaldıktan sonra ilk bir dakikanın ardından tezahürata başladı.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde dün sabaha karşı çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı.

Otelin mutfak bölümünde başlayan yangın, binanın ahşap yapısının etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm otele yayıldı.

Yangının büyümesiyle birlikte 76 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 51 kişiden 29'u taburcu edilirken, 22 kişinin tedavisi ise sürüyor.