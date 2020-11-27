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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta, 7 grupta oynanan 24 maçla tamamlandı.
    • AA
    • 27.11.2020 - 02:01
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    Avrupa'nın 2. kupası UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynandı.

    7 grupta oynanan 24 maçta nefes kesen mücadeleler yaşandı. Temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2'lik skorla yendi.

    H Grubu'nda oynanan maçta Lille, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı 63. dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bırakırken, Milan'da ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu da 61. dakikada oyundan çıktı.

    Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sporting Braga ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcu 62. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.

    Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal, Roma ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    GECENİN SONUÇLARI

    A Grubu

    CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1

    Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2

    - B Grubu

    Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3

    Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3

    - C Grubu

    Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1

    Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3

    - D Grubu

    Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

    Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2

    - E Grubu

    PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2

    Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

    - F Grubu

    Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0

    AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0

    -G Grubu

    Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3

    AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3

    - H Grubu

    Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1

    Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1

    - I Grubu

    Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1

    Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3

    - J Grubu

    LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2

    Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0

    - K Grubu

    Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

    CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

    - L Grubu

    Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2

    Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2

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