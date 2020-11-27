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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
- AA
- 27.11.2020 - 02:01
Avrupa'nın 2. kupası UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynandı.
7 grupta oynanan 24 maçta nefes kesen mücadeleler yaşandı. Temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2'lik skorla yendi.
H Grubu'nda oynanan maçta Lille, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı 63. dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bırakırken, Milan'da ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu da 61. dakikada oyundan çıktı.
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sporting Braga ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcu 62. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.
Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal, Roma ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.
GECENİN SONUÇLARI
A Grubu
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1
Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2
- B Grubu
Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3
- C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1
Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3
- D Grubu
Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1
Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2
- E Grubu
PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2
Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
- F Grubu
Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0
-G Grubu
Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3
AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3
- H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1
Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1
- I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1
Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3
- J Grubu
LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2
Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0
- K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3
CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
- L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2
Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2