UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta, 7 grupta oynanan 24 maçla tamamlandı.

Avrupa'nın 2. kupası UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynandı.

7 grupta oynanan 24 maçta nefes kesen mücadeleler yaşandı. Temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2'lik skorla yendi.

H Grubu'nda oynanan maçta Lille, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı 63. dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bırakırken, Milan'da ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu da 61. dakikada oyundan çıktı.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sporting Braga ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcu 62. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal, Roma ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.





GECENİN SONUÇLARI

A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1

Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2

- B Grubu

Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3

- C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1

Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3

- D Grubu

Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2

- E Grubu

PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2

Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

- F Grubu

Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0

-G Grubu

Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3

AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3

- H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1

Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1

- I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1

Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3

- J Grubu

LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2

Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0

- K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

- L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2

Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2