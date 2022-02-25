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    Arda Güler'in performansı alkış aldı

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in Slavia Prag maçı performansı, Çekya basınında büyük yankı uyandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 10:11
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    Arda Güler'in performansı alkış aldı

    UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu play off maçlarında Slavia Prag'a toplamda 6-4 kaybeden FenerbahçeAvrupa'dan elendi. Sarı-lacivertlilerde birçok oyuncunun performansı tartışılsa da, oyuna Pelkas'ın yerine giren Arda Güler gözlerin pasını sildi.

    Oyuna girdiği dakikalarda 17 yaşına basan Arda, Berisha'nın attığı golde 4 kişiyi çalımlayarak izleyenleri mest etti. Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde "Arda'yı korumamız lazım" diyen İsmail Kartal'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

    Arda Güler in performansı alkış aldı #1

    ÇEKYA BASINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

    Slavia Prag'ın tur atlaması Çekya basınında geniş yer bulurken, Arda Güler'e de ayrıca parantezler açıldı. İşte Arda için yapılan o yorumlar;

    "Arda Güler'e bakınca hafızalarda Real Madrid efsanesi Guti canlanıyor. Stili son zamanların en iyi Türk futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nu da andırıyor. Türkiye'de çok parlak bir geleceği var. Hakkında; Geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynar yorumları yapılıyor."

    Arda Güler in performansı alkış aldı #2

    "BİR GÜN REAL MADRID'İN YOLUNU TUTABİLİR"

    "Arda henüz 18 yaşında bile değil ve Fenerbahçe onu çok önemsiyor. Özel şoförü var. Yakında yeni sözleşme imzalaması ve gelecek sezon daha fazla forma giymesi gerekiyor. Ve bir gün Real Madrid'in yolunu tutabilir."

    Arda Güler in performansı alkış aldı #3


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