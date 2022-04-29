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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda, yarı final ilk maçları sona erdi. İşte sonuçlar..
    • 29.04.2022 - 00:15
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 00:30
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iki yarı final karşılaşması oynandı.

    Leicester ile Roma yenişemedi

    AA'nın haberine göre; Leicester City, konuk ettiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ile 1-1 berabere kaldı.

    İtalya temsilcisinin 15. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, İngiltere ekibine beraberliği getiren golü ise 67. dakikada Gianluca Mancini (kendi kalesine) kaydetti.

    Feyenoord, evinde Marsilya'yı yendi

    Hollanda'nın Feyenoord takımı ise ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 18. ve 46. dakikalarda Cyriel Dessers ve 20. dakikada Luis Sinisterra'nın ağları sarsmasıyla 3-2 mağlup etti.

    Fransa temsilcisinin gollerini, 28. dakikada Bamba Dieng ve 40. dakikada Gerson kaydetti.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Çağlar ve Cengiz yedek kaldı

    Milli oyunculardan Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Olimpik Marsilya'da ise Cengiz Ünder, karşılaşmaları yedek kulübesinden takip etti.

    Bu maçların rövanşları, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak.


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