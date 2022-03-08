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    Galatasaray'ın Barcelona maçı kamp kadrosu

    Galatasaray'ın Barcelona maçı kamp kadrosu

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Barcelona deplasmanına konuk olacak. Temsilcimizin kamp kadrosu duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 17:29
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    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'da Barcelona maçının kamp kadrosu da belli oldu.

    Galatasaray ın Barcelona maçı kamp kadrosu #1

    ARDA TURAN GÖTÜRÜLMEDİ

    Kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan Arda Turan, eski takımı Barcelona'ya karşı oynanacak deplasman maçının kamp kadrosunda yer almadı.

    UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoi ve Semih Kaya ise Barcelona maçı sonrası gerçekleştirilecek Beşiktaş maçı çalışmaları dikkate alınarak kafilede yer aldı.

    İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

    Galatasaray ın Barcelona maçı kamp kadrosu #2


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