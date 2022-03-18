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    Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 15:53
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    Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi bugün TSİ 15:30'da gerçekleştirildi.

    İŞTE EŞLEŞMELER

    Leipzig - Atalanta

    Eintracht Frankfurt - Barcelona

    West Ham United - Lyon

    Braga - Rangers

    Avrupa Ligi nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #1

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    West Ham United - Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona

    Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 7-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final maçları ise 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

    Avrupa Ligi nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #2


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