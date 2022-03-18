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Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 15:53
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi bugün TSİ 15:30'da gerçekleştirildi.
İŞTE EŞLEŞMELER
Leipzig - Atalanta
Eintracht Frankfurt - Barcelona
West Ham United - Lyon
Braga - Rangers
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
West Ham United - Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona
Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 7-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final maçları ise 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.