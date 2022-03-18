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Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. İşte ayrıntılar...