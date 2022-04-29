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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final ilk maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 29.04.2022 - 00:17
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    UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk ayağında iki maç oynandı.

    Leipzig, Rangers'ı Angelino ile devirdi

    AA'nın haberine göre; Almanya'nın Leipzig takımı, konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'ı 85. dakikada Angelino'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Frankfurt deplasmanda West Ham'ı yendi

    Diğer Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda West Ham United'ı 2-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

    Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ansgar Knauff ve 54. dakikada Daichi Kamada kaydederken, İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 21. dakikada Michail Antonio kaydetti.

    Bu karşılaşmaların rövanşları, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak.


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