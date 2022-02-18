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    UEFA ülkeler sıralamasında son durum

    Türkiye, Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 1 basamak gerileyerek 16. sıraya düştü.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 14:45
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    UEFA ülkeler sıralamasında son durum

    Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

    UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.

    Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

    UEFA ülkeler sıralamasında son durum #1

    SIRALAMADA 1 BASAMAK GERİLEDİK

    Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

    Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 15'inci sıradan düştü ve 16. sıraya geriledi. İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum...

    UEFA ülkeler sıralamasında son durum #2

    UEFA SIRALAMASI

    1. İngiltere
    2. İspanya
    3. İtalya
    4. Almanya
    5. Fransa
    6. Portekiz
    7. Hollanda
    8. Avusturya
    9. İskoçya
    10. Rusya
    11. Sırbistan
    12. Ukrayna
    13. Belçika
    14. İsviçre
    15. Danimarka
    16. Türkiye
    17. Çek Cumhuriyeti

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