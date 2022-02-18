UEFA ülkeler sıralamasında son durum

Türkiye, Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 1 basamak gerileyerek 16. sıraya düştü.

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

SIRALAMADA 1 BASAMAK GERİLEDİK

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 15'inci sıradan düştü ve 16. sıraya geriledi. İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum...

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