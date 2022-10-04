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    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Malmö ile Union Berlin takımları arasında Avrupa Ligi D grubu müsabakasını yönetecek.
    • 04.10.2022 - 20:32
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    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü oynanacak Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) karşılaşmasını yönetecek.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malmö Yeni Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

    VAR İtalyan

    Mücadelenin dördüncü hakemi Erkan Özdamar olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.


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