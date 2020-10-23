Dolar
7.95
0.1536%
Euro
9.3829
-0.0915%
Altın
1905.57
0.0772%
Borsa
1198.32
0%
G. Altın
487.376
0.2851%
Bitcoin
102693.97
-0.822%
EXEN Coin
11.04
1.72%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında ilk hafta, 6 grupta oynanan 12 maçla sona erdi. İşte sonuçlar..
    • AA
    • 23.10.2020 - 06:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi.

    SİVASSPOR'U ALCACER YIKTI

    Ev sahibi ekibin gollerini Takefusa Kubo, Carlos Bacca, Juan Foyth ve Paco Alcacer (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un golleri Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel'den geldi.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    YUSUF'TAN PRAG'DA HAT-TRİCK

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçta Lille, deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti.

    Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    Tamamı TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    G Grubu

    Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0

    Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0

    H Grubu

    Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4

    Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3

    I Grubu

    Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0

    Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3

    J Grubu

    Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0

    Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2

    K Grubu

    Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

    L Grubu

    Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0

    Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

    Görüş Bildir