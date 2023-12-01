6 gol yiyen Dominik Livakovic takım arkadaşlarına kızdı Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birini alırken liderliği de kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi.

Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan temsilcimiz özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde 4 gol gördü.

Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.

Livakovic yıkıldı

Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, üst üste yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti.

Kalesine gelen birçok pozisyonda gole izin vermemesine karşın 6 gole engel olamayan Livakovic, rakip takıma verilen pozisyonlar sebebiyle savunma oyuncularına tepki gösterdi.