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    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada Barcelona-Manchester United eşleşmesi en çok dikkat çeken detay oldu.
    • 07.11.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 15:53
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    UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu kuraları çekildi.

    Bu turda bilindiği gibi aynı ülkelerin takımları eşleşmedi. Grubunu ikinci bitiren ekiplerle Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 bileti almak için mücadele edecek.

    Şampiyonlar Ligi üçüncüleri: Ajax, Bayer Leverkusen, FC Barcelona, Sporting CP, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Juventus

    Avrupa Ligi ikincileri: PSV Eindhoven, Stade Rennes, AS Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, AS Monaco

    UEFA Avrupa Ligi nde play-off eşleşmeleri #1

    İşte eşleşmeler

    Barcelona - Manchester United

    Juventus - Nantes

    Sporting Lizbon - Midtjylland

    Shakhtar Donetsk - Rennes

    Ajax - Union Berlin

    Bayer Leverkusen - Monaco

    Sevilla - PSV

    Salzburg - Roma

    UEFA Avrupa Ligi nde play-off eşleşmeleri #2

    Fenerbahçe'nin rakipleri 24 Şubat'ta belli olacak

    Grup birincisi olup adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, 24 Şubat'taki kura çekiminde yer alacak.

    Play-off turundaki eşlemelerin galipleri, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

    Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-off turunun ilk maçları, 16 Şubat 2023, rövanşları ise 23 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.


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