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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri
- 07.11.2022 - 15:11
- Güncelleme : 07.11.2022 - 15:53
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu kuraları çekildi.
Bu turda bilindiği gibi aynı ülkelerin takımları eşleşmedi. Grubunu ikinci bitiren ekiplerle Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 bileti almak için mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi üçüncüleri: Ajax, Bayer Leverkusen, FC Barcelona, Sporting CP, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Juventus
Avrupa Ligi ikincileri: PSV Eindhoven, Stade Rennes, AS Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, AS Monaco
İşte eşleşmeler
Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting Lizbon - Midtjylland
Shakhtar Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Bayer Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV
Salzburg - Roma
Fenerbahçe'nin rakipleri 24 Şubat'ta belli olacak
Grup birincisi olup adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, 24 Şubat'taki kura çekiminde yer alacak.
Play-off turundaki eşlemelerin galipleri, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-off turunun ilk maçları, 16 Şubat 2023, rövanşları ise 23 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.