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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada Barcelona-Manchester United eşleşmesi en çok dikkat çeken detay oldu.