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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanan maçlarla gecenin sonuçları belli oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.11.2020 - 02:53
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 08:31
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    UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

    Milan ile Lille, San Siro'da karşı karşıya geldi. Lille maçı 3-0 kazandı.

    YUSUF YAZICI'DAN TARİHİ HAT-TRICK

    Karşılaşmada Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi. Yusuf Yazıcı, 22. dakikadaki penaltı golünden önce de faule maruz kalan oyuncu olmuştu.

    Bu sonuçla birlikte Lille puanını 7'ye yükseltti ve grup liderliğini Milan'dan aldı. Milan ise 3 maç sonunda 6 puanda kaldı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta  24 maç yapıldı.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    RIVALDO SONRASI İLK KEZ

    Zorlu Milan deplasmanında Milan'a karşı hat-trick yapan son oyuncu Rivaldo'ydu. Yusuf Yazıcı, 2000-2001 sezonunda Milan ağlarını 3 kez sarsan Brezilyalı'dan tam 19 sene sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk isim oldu.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    GECENİN SONUÇLARI

    Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0

    Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0

    B Grubu:

    Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç): 4-1

    Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3

    C Grubu:

    Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4

    Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2

    D Grubu:

    Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1

    Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3

    E Grubu:

    PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1

    Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2

    F Grubu:

    Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2

    Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

    G Grubu:

    Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz): 4-0

    Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 1-4

    H Grubu:

    Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 1-4

    Milan (İtalya) - Lille (Fransa): 0-3

    I Grubu:

    Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

    Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0

    J Grubu:

    Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3

    Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya): 0-1

    K Grubu:

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0

    Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1

    L Grubu:

    Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-0

    Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika): 2-1

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #3

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #4

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #5

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #6

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