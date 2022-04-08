- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
- AA
- 08.04.2022 - 01:08
Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, evinde İspanya ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada Ansgar Knauff, Barcelona'nın golünü 66. dakikada Ferran Torres attı.
Eintracht Frankfurt'ta Tuta, 78. dakikada kırmızı kart gördü.
Braga, Rangers'i 1-0 yendi
Portekiz'in Braga takımı, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı 40. dakikada Abel Ruiz'in golüyle 1-0 yendi.
West Ham ile Lyon yenişemedi
İngiltere ekibi West Ham United ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımı arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi.
Ev sahibi West Ham United, 52. dakikada Jarrod Bowen'ın golüyle 1-0 öne geçse de konuk ekip 66. dakikada Tanguy Ndombele'nin golüyle skoru eşitledi.
West Ham Unitedlı Aaron Cresswell, 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Müsabakaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.