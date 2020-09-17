Dolar
7.4934
-0.1439%
Euro
8.8347
-0.3698%
Altın
1955.2
-0.2026%
Borsa
1107.11
-0.3716%
G. Altın
471.731
-0.2718%
Bitcoin
82566.22
-0.9909%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

    UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Williem II, Polonya'nın Lech Poznan ve Faroe Adaları'nın Torshavn takımları, 3. ön eleme turuna yükseldi.
    • AA
    • 17.09.2020 - 04:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

    Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Lüksemburg ekibi Niedercorn'u 5-0 mağlup eden Williem II, İsveç temsilcisi Hammarby'yi 3-0 yenen Lech Poznan, Galler takımı The New Saints'i penaltılarla 5-4 geçen Torshavn, bir üst tura kaldı.

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, yarın oynanacak 43 karşılaşma ile tamamlanacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir