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    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Slavia Prag ile ne zaman karşılaşacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 18:23
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    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de son iki maçtır kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yolunda devam etmek isteyen Fenerbahçe, ilk maçı kaybetti.

    Sahasında ilk maçı Slavia Prag'a veren ve 3-2 yenilerek taraftarlarının tepkisini çeken sarı-lacivertli takım, rövanşa hazırlanıyor.

    Bu maçı kazanması gereken Fenerbahçe, hazırlıklarını tüm hızla sürdürmeye devam ediyor.

    Maçı izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    FEENRBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

    24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak zorlu Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'te başlayacak. Nefes kesecek zorlu karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı bir şekilde yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MAÇI YÖNETECEK HAKEM

    24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.


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