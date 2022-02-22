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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Slavia Prag ile ne zaman karşılaşacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?