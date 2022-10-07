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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
- 07.10.2022 - 03:38
B Grubu'nda AEK Larnaca'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Roma evinde Reai Betis'e yenildi
Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının C Grubu'nda Real Betis'e 2-1 yenildiği maçın 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Orkun Kökçü'lü Feyenoord, Midtjylland ile berabere kaldı
AA'nın aktardığına göre; bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord ise F Grubu mücadelesinde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Orkun Kökçü, 45. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.
10 kişi kalan Trabzonspor, Monaco'ya yenildi
H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenildi.
Gomez, kırmızı kart gördü
Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Trabzonspor'da Maxi Gomez rakibi Mohamed Camara'ya tekme attığı gerekçesiyle 11. dakikada kırmızı kart gördü.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0
Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda): 1-5
B Grubu
Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1
Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
C Grubu
Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2
HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
D Grubu
Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2
Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya): 0-1
E Grubu
Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya): 0-2
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere): 2-3
F Grubu
Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2
Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya): 0-0
G Grubu
Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3
Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa): 2-0
H Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 4-1
Monaco (Fransa)-Trabzonspor (Türkiye): 3-1