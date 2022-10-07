UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..

B Grubu'nda AEK Larnaca'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Roma evinde Reai Betis'e yenildi

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının C Grubu'nda Real Betis'e 2-1 yenildiği maçın 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Orkun Kökçü'lü Feyenoord, Midtjylland ile berabere kaldı

AA'nın aktardığına göre; bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord ise F Grubu mücadelesinde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Orkun Kökçü, 45. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.

10 kişi kalan Trabzonspor, Monaco'ya yenildi

H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenildi.

Gomez, kırmızı kart gördü

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Trabzonspor'da Maxi Gomez rakibi Mohamed Camara'ya tekme attığı gerekçesiyle 11. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0

Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda): 1-5

B Grubu

Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

C Grubu

Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2

HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

D Grubu

Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya): 0-1

E Grubu

Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya): 0-2

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere): 2-3

F Grubu

Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2

Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya): 0-0

G Grubu

Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3

Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa): 2-0

H Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 4-1

Monaco (Fransa)-Trabzonspor (Türkiye): 3-1