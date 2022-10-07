Petrol
94.37
-0.50%
Euro
18.196
0.05%
Dolar
18.5814
-0.01%
Altın
1.023
0.01%
Borsa
3554
1.99%
Bitcoin
374.671
-1.25%
BTXN Coin
10.72
0.46%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 07.10.2022 - 03:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    B Grubu'nda AEK Larnaca'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Roma evinde Reai Betis'e yenildi

    Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının C Grubu'nda Real Betis'e 2-1 yenildiği maçın 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

     

    Orkun Kökçü'lü Feyenoord, Midtjylland ile berabere kaldı

    AA'nın aktardığına göre; bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord ise F Grubu mücadelesinde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Orkun Kökçü, 45. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    10 kişi kalan Trabzonspor, Monaco'ya yenildi

    H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenildi.

    Gomez, kırmızı kart gördü

    Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Trabzonspor'da Maxi Gomez rakibi Mohamed Camara'ya tekme attığı gerekçesiyle 11. dakikada kırmızı kart gördü.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0

    Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda): 1-5

    B Grubu

    Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

    Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

    C Grubu

    Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2

    HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

    D Grubu

    Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

    Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya): 0-1

    E Grubu

    Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya): 0-2

    Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere): 2-3

    F Grubu

    Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2

    Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya): 0-0

    G Grubu

    Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3

    Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa): 2-0

    H Grubu

    Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 4-1

    Monaco (Fransa)-Trabzonspor (Türkiye): 3-1


    Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ün son hali
    Magazin

    Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ün son hali

    James Webb, Hubble'ın verilerini kullanarak görüntü çekti
    Teknoloji

    James Webb, Hubble'ın verilerini kullanarak görüntü çekti

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir