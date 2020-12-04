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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Haftanın sona ermesiyle turu atlayan takımların bazıları da belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 03:10
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 08:46
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    UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar tamamlandı ve geçtiğimiz hafta ile birlikte adını bir üst tura yazdıran ekiplerin bir kısmı kesinleşti.

    Bu hafta oynanan maçlarla birlikte Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruplarından çıkmayı garantiledi. Geçen hafta ile birlikte 5. hafta sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan ekipler ise şöyle:

    TUR ATLAYAN TAKIMLAR

    Leicester, Tottenham, Arsenal, Milan, Roma, Villarreal, Granade, Benfica, Braga, Leverkusen, Hoffenheim, Lille, Antwerp, Glasgow Rangers, PSV, Slavia Prague, Zagreb, Kızılyıldız

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    GECENİN SONUÇLARI

    UEFA Avrupa Ligi'nde günün oynanan tüm maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:

    A Grubu

    Cluj (Romanya) CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

    Roma (İtalya) Young Boys (İsviçre): 3-1

    B Grubu

    Molde (Norveç) Dundalk (İrlanda): 3-1

    Arsenal (İngiltere) Rapid Wien (Avusturya): 4-1

    C Grubu

    Nice (Fransa) Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3

    Slavia Prag (Çekya) Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0

    D Grubu

    Rangers (İskoçya) Standard Liege (Belçika): 3-2

    Benfica (Portekiz) Lech Poznan (Polonya): 4-0

    E Grubu

    Granada (İspanya) PSV (Hollanda): 0-1

    Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) PAOK (Yunanistan): 2-1

    F Grubu

    AZ Alkmaar (Hollanda) Napoli (İtalya): 1-1

    Real Sociedad (İspanya) Rijeka (Hırvatistan): 2-2

    G Grubu

    AEK (Yunanistan) Braga (Portekiz): 2-4

    Zorya (Ukrayna) Leicester City (İngiltere): 1-0

    H Grubu

    Lille (Fransa) Sparta Prag (Çekya): 2-1

    Milan (İtalya) Celtic (İskoçya): 4-2

    I Grubu

    Demir Grup Sivasspor Villarreal (İspanya): 0-1

    Karabağ (Azerbaycan) Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1

    J Grubu

    LASK (Avusturya) Tottenham (İngiltere): 3-3

    Antwerp (Belçika) Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

    K Grubu

    CSKA Moskova (Rusya) Wolfsberger (Avusturya): 0-1

    Feyenoord (Hollanda) Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

    L Grubu

    Gent (Belçika) Slovan Liberec (Slovakya): 1-2

    Kızılyıldız (Sırbistan) Hoffenheim (Almanya): 0-0

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #3

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #4

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