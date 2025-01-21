Abdülkerim Bardakcı'dan Dinamo Kiev'e şık gol
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, harika bir gole imza attı.

ABDÜLKERİM'DEN HARİKA GOL

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde savunmadan seken topu kontrol eden Abdülkerim, ceza alası dışından uzaktan hafif sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı.

Savunmaya da çarpan top kaleci Neshcheret'in solundan köşeden ağlarla buluştu.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor