Abdülkerim Bardakcı'dan Fernando Muslera'ya destek

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UEFA Avrupa Ligi’nde 7’nci hafta mücadelesinde Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

6 golün çıktığı müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Abdülkerim, sözlerine şöyle başladı:

Bolu'da yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

"MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"

Maçla ilgili konuşan milli futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Öne geçtik. Kendi evimizde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Ajax ile oynayacağız ve ilk 8'den çıkma hedefimize ulaşacağız. Futbol bu ama yapacak bir şey yok, çok çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz, bazen nasip olmuyor. En kısa sürede bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

"ÇOK KOLAY GOL YEMEYE BAŞLADIK"

Açıklamalarına devam eden deneyimli futbolcu, şunları dedi:

Çok kolay gol yemeye başladık ama savunma 11 kişiyle yapılıyor. Bunu da herkes biliyor. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu da en kısa sürede atlatacağız.

"MUSLERA, BU KULÜBÜN EFSANELERİNDEN BİRİ"

Abdülkerim Bardakcı, taraftarların tepki gösterdiği Fernando Muslera için, şu açıklamada bulundu: