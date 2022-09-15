Abdullah Avcı: O son gol bize yakışmadı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Kızılyıldız maçında Temsilcimiz sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken, teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk etti. Mücadele 2-1'lik sonuçla temsilcimizin lehine sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Onu kabul etmiyorum"

Takımın genel olarak oyununu beğendiğini söyleyen Avcı, "Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. O son gol bize yakışmadı. Onu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir şey olduğunu sanmıyoruz"

Abdülkadir'in sakatlığına değinen Avcı, "Abdülkadir Ömür'ün mide bulantısı vardı gündüzden beri. Çok önemli bir şeyi olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bunu bir gün yapacağını biliyordum"

Trezeguet'e övgülerde bulunan Abdullah Avcı, "Trezeguet, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bunu bir gün yapacağını biliyordum. Taraftarın desteği ona devam etsin, özel bir oyuncu. Bazen duygularını karıştırıyor. Bir değişime girdik, gelen oyuncu da şampiyon olan takıma geliyor." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.