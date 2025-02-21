Acun Ilıcalı'dan kura değerlendirmesi

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, Rangers ile yapacağı ilk maçı kendi evinde oynayacak.

Sarı-lacivertliler, çeyrek finale çıkması durumunda da Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz, bu turda da ilk maçı evinde oynayacak.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kura çekimin ardından Rangers eşleşmesini değerlendirdi.

"BEN OLYMPIAKOS'U İSTİYORDUM"

Kurayı yorumlayan Acun Ilıcalı, şunları dedi:

Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez. Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz.

"BİZ GİDERİZ, HOCAMIZ KALIR"

Teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Biz en başından beri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izliyoruz. Alışma süreci olduğu doğru. Gittiği her takıma çabuk bir şekilde adapte olup en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Burada Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik, biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır.

"EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM BİZİZ"

Ilıcalı, konuşmasının devamında şu sözleri sarf etti:

Aslında zor tarafa düştük yine. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma'yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için. Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye'de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılanıcak ve bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; kupa. Kupada takımları küçük görmek değil. Biz takımımıza güveniyoruz.

"TARAFTARIMIZ KADIKÖY'DE TARİH YAZIYOR"

İlk maçların iç sahada olmasını istediğini söyleyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Ben ilk maçların evimizde olmasını isterim. Taraftarımıza çok güveniyorum çünkü. Son birkaç maçtır taraftarımız şahlandı, tarih yazıyor. İlk maçlarda rakibe ciddi hasarlar verebiliriz ilk maçlarda. 2-3 farkla yenersek çok çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. İkinci maça avantajlı gittiğiniz zaman rakip size saldırmak zorunda kalacak.

"AVRUPA'DA TEK KALMAK ÜZÜCÜ"

Avrupa'da tek Türk takımı olarak kalmanın üzücü olduğunu belirten Ilıcalı, şunları dedi:

İnşallah Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Avrupa'da tek Türk takımı olarak kalmak, bir yandan bizim için üzücü. Keşke diğer takımlarımız da olsaydı ve ülke puanı artsaydı. Daha çok insanımız Avrupa kupası heyecanı yaşasaydı. Eminim ki futbolseverler, bizi destekleyecekler.

"DÜNYA BU EŞLEŞMEYİ KONUŞUR"

Zor bir kura çektiklerini söyleyen Ilıcalı, şu ifadeleri de kullandı: