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    Adama Traore: Nou Camp'ta 0-0 beraberlik başarısızlık

    Adama Traore, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonunda açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 08:48
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    Adama Traore: Nou Camp'ta 0-0 beraberlik başarısızlık

    Barcelona'nın yıldızlarından Adama Traore, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

    Traore Barcelona olarak evlerindeki golsüz beraberliğin başarısızlık olduğunu itiraf ederek "Nou Camp'taki 0-0'lık sonuç mutlu olunacak bir sonuç değil. Maçta neler olduğunu yapacağımız analizlerle göreceğiz. Bu maçta olanları değiştiremeyiz. Deplasmanda kazanmak için 90 dakikamız daha var." açıklamasını yaptı.

    80 DAKİKA SAHADA KALDI

    Barcelona'ya devre arasında transfer olan Adama Traore, Galatasaray karşısında 80 dakika görev yaptı.

    Adama Traore: Nou Camp ta 0-0 beraberlik başarısızlık #1


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