Adana Demirspor - Genk maçının ilk 11'leri UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Adana Demirspor, evinde Genk'i konuk ediyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Ndiaye

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor